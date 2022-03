Diocesi: Lecce, venerdì presentazione della legge “Puglia Medici di base per senza fissa dimora”

(foto archivio)

Sarà presentato venerdì 4 marzo alle ore 17 nella Sala Mincuzzi, nel seminario nuovo in via Umbria a Lecce, la Legge “Puglia Medici di base per senza fissa dimora”, approvata nel novembre scorso all’unanimità dal Consiglio regionale che consente a tutti i senza fissa dimora di avere un medico di base di riferimento. “Una battaglia vinta grazie a chi ci ha saputo ascoltare”, è l’affermazione della Casa della Carità di Lecce riportata nel comunicato stampa nel quale si annuncia l’evento come determinante per la crescita sociale in Puglia, arrivato dopo studi e riflessioni di rilevazione dell’urgente necessità sociale e attraverso il dialogo con la politica, che ha consentito di ottenere una risposta di codifica che argina finalmente un problema reale per i senza fissa dimora in stato di salute vulnerabile. L’incontro sarà coordinato da Alessandro Valenti, direttore dell’Accademia della carità, e interverranno la presidentessa del Consiglio regionale Loredana Capone, il presidente della Commissione cultura Donato Metallo, il vescovo di Lecce mons. Michele Seccia, la coordinatrice dei servizi e progetti Casa della carità Simona Abate ed Allegro Pablo Enrico del Foro di Lecce. L’accesso sarà consentito esclusivamente con Green Pass.