Diocesi: Milano, “Kyrie, Signore!”, ogni sera di quaresima le meditazioni dell’arcivescovo Delpini

“Kyrie, Signore!” è il titolo delle preghiere che verranno proposte nella Quaresima ambrosiana, da domenica 6 marzo al mercoledì della Settimana santa, 13 aprile. Come spiega l’arcivescovo Mario Delpini, “Kyrie è il titolo pasquale, il modo in cui i discepoli riconoscono Gesù dopo la risurrezione, lungo il Mare di Galilea”. Kyrie “è il titolo che celebra la risurrezione di Gesù, che ha ricevuto ogni potere in cielo e in terra. Sapendo che l’unico potere degno di Dio è quello di amare sempre tutti, di salvare sempre quelli che si affidano a lui”. I video delle preghiere dell’arcivescovo saranno pubblicati ogni sera alle 20.32 (confermando l’orario ormai abituale, utilizzato in precedenti occasioni) sui canali social della diocesi (YouTube, Facebook, Instagram e Twitter) e sul portale www.chiesadimilano.it, dove resteranno disponibili in un’apposita gallery. La versione audio sarà trasmessa, sempre alle 20.32, su Radio Marconi. Su Telenova (canale 18 del digitale terrestre) i video andranno in onda a chiusura delle trasmissioni quotidiane, in un orario compreso fra le 23 e le 23.40. Qui il trailer.