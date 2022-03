Guerra in Siria: Caritas Italiana, 11 marzo webinar con nunzio Zenari su undici anni di conflitto

“Siria, undici anni di guerra”: è il titolo del webinar, che si svolgerà il prossimo 11 marzo (dalle ore 10 alle 12) per iniziativa di Caritas Italiana. Parteciperanno il card. Mario Zenari, zio apostolico a Damasco; Lorenzo Trombetta, studioso di Siria contemporanea e operatori di Caritas Italiana. Nell’incontro sarà inoltre presentato un dossier di approfondimento sulla particolare condizione delle donne nelle crisi del Medioriente, e in particolare in Siria, realizzato da Caritas Italiana (disponibile online a partire dall’8 marzo). L’evento vuole riaccendere l’attenzione mediatica sulla guerra in Siria dove le sofferenze del popolo siriano continuano, a ormai undici anni dall’inizio del conflitto. “L’eredità della primavera siriana e di quello che sembrava l’inizio di una nuova era – spiegano gli organizzatori – è tutt’altro che florida: una miseria fatta di polvere, macerie, di centinaia di migliaia di morti; di un’instabilità persistente. Di milioni di civili che ancora non possono rientrare alle loro case, mentre la minaccia dell’Isis rialza la testa in molte regioni del Paese e le grandi potenze regionali esercitano ancora la loro influenza, alimentando un conflitto mai sopito”. L’incontro cercherà, così, di rispondere a domande come: “Quali le vie di uscita possibili dalla crisi siriana? Quali le prospettive di vita per il popolo siriano, vittima di una diaspora sia all’interno dei propri confini, sia all’esterno, in Paesi di accoglienza come Turchia, Libano, Giordania? Sarà possibile garantire il rientro volontario dei siriani che sognano di tornare nelle proprie case? Quali le responsabilità e le risposte della comunità internazionale?”. Il Webinar si svolgerà tramite piattaforma Zoom. Per partecipare occorre ricevere le istruzioni di accesso registrandosi al link: https://tinyurl.com/2p8wf8bm.