Ucraina: appello di teologi di tutto il mondo per chiedere la fine dell’aggressione militare russa. “Questa guerra è un crimine contro l’umanità”

Un gruppo di 19 teologi, provenienti da differenti nazioni e continenti, ha firmato un appello per fermare la aggressione militare russa contro l’Ucraina. L’appello, diffuso il 2 marzo e rilanciato oggi dalla sede romana della Chiesa greco-cattolica ucraina -, raggruppa professori di teologia che provengono da facoltà degli Stati Uniti, del Libano, della Polonia, del Sudamerica. I teologi condannano “questa Guerra contro lo Stato sovrano dell’Ucraina nei più forti termini possibili”; sottolineano che “questo attacco non provocato è già costato migliaia di vite”, e che “ne costerà molte più se continuerà”; definiscono l’attacco “ingiustificato” e “un crimine contro la legge internazionale, contro i diritti umani, contro la libertà e contro l’umanità”. L’appello afferma che l’attacco contro l’Ucraina è “un attacco alle vere fondamenta della civiltà umana nutrita dalla guida morale del cristianesimo e di altre religioni mondiali” e che “tutti i responsabili di questo atto devono essere chiamati per nome portati di fronte alla giustizia”. I teologi chiedono di pregare per l’Ucraina e gli ucraini ma anche per il popolo russo, “sia per quanti hanno il coraggio di contrastare il male, che per quelli che hanno subito lavaggio del cervello dalla viziosa propaganda diffusa dalla macchina mediatica del loro Stato” e per questo “si sono trasformati in strumenti dell’attività criminale del loro leader”. L’appello chiede inoltre a tutti i leader mondiali di “esercitare la più forte pressione possibile sul Cremlino perché fermi immediatamente questa guerra e ritiri tutte le truppe dal territorio ucraino”. Nel testo, ci si rivolge anche ai leader religiosi di Russia perché “dicano chiare parole di condanna su questa guerra ingiusta e criminale e sulla sofferenza che il loro Stato ha portato ad una città vicina e all’Europa”. L’appello – si legge – è redatto “come teologi la cui vocazione è di predicare il Vangelo della verità e della giustizia”, in preghiera che “il Dio della misericordia garantisca pace e libertà ad ogni essere umano creato a immagine e somiglianza di Dio, ad ogni famiglia, ad ogni casa, e ad ogni nazione”.