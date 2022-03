Ucraina: Auser, sabato a Roma per “Europe for peace”

La rete nazionale Pace e disarmo ha indetto per sabato 5 marzo una manifestazione a Roma per ribadire il rifiuto della guerra. L’Auser ha aderito a “Europe for peace” insieme alle organizzazioni sindacali e a tantissime associazioni.

Nell’appello si invitano tutte e tutti a partecipare riempiendo le piazze della città con i nostri corpi, i nostri cuori, le voci di chi è da sempre contro la guerra senza se e senza ma.

L’appuntamento è in piazza della Repubblica alle 13.30 e corteo fino a piazza S. Giovanni in Laterano con arrivo previsto alle 14.30.

Tutte le strutture Auser sono invitate a partecipare.