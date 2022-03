Educazione alla pace: Gruppo Alcuni (studio animazione), ritorna la serie “Cartoons for Peace” con una raccolta fondi per i bambini nelle zone di guerra.

Educare alla pace è possibile, a partire dai più giovani: è quanto sostiene il Gruppo Alcuni – studio di animazione italiano fondato nel 2006 e una delle più importanti realtà europee specializzate in contenuti per la fascia di età 2-12 anni e per i ragazzi – che ripropone la serie “Cartoons for Peace”, ideata nel 2000 con un gruppo di studenti delle Scuole Associate dell’Unesco, in coproduzione con Rai. L’anno 2000 e il suo intero primo decennio sono stati proclamati dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite Decennio internazionale per una Cultura di Pace e Non-Violenza per i Bambini nel Mondo. Sono stati raccolti oltre 1.000 storyboard sul tema della pace ideati da studenti in paesi come Ecuador, Egitto, Indonesia, Libano, Messico, Filippine, Qatar, Uganda e sono diventati una serie animata 20×1′ in 2D, per la regia di Sergio Manfio. A distanza di anni questi brevi cartoon, rivisti ai giorni nostri, si rivelano, purtroppo, straordinariamente attuali. Per questo motivo i co-produttori di “Cartoons for Peace” stanno rendendo questa miniserie disponibile gratuitamente per qualsiasi canale televisivo interessato a mandarla in onda, con il vantaggio che non è necessario il doppiaggio. Dichiara il produttore Francesco Manfio: “Riteniamo che questo contenuto animato sia ancora estremamente rilevante, perché riflette le speranze di migliaia di bambini in tutto il mondo e questo non è cambiato nel tempo. In cambio, chiediamo alle reti di dare un libero contributo per i bambini in Ucraina o in qualsiasi zona di guerra, poiché i bambini sono le prime vittime dei conflitti”. Sulla playlist “Cartoons for Peace” del canale YouTube (https://cutt.ly/6AdmAL5) si possono visualizzare i primi 4 brevi cartoni, ideati da bambini e ragazzi delle Scuole Associate Unesco nel mondo, e presto verranno caricati altri contenuti: La guerra – Egitto https://cutt.ly/FAdoeYh – L’elmetto – Ecuador https://cutt.ly/EAdi4AC – La colomba della pace – Libano https://cutt.ly/YAdopXn; La libertà – Filippine https://cutt.ly/nAdogiC. Gruppo Alcuni auspica che “le scuole possano utilizzare questi materiali per sensibilizzare i giovani, grazie alle potenti immagini ideate dai bambini e ragazzi che raccontano la loro idea di pace”.