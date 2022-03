Diocesi: Altamura, sabato inaugurazione nuovo polo sportivo-culturale alla memoria di “Domi”, vittima di mafia

Sabato 5 Marzo, a partire dalle ore 11.00 in via Giancaspro ad Altamura (Bari), nei pressi della parrocchia Ss. Redentore, si svolgerà la cerimonia di benedizione e inaugurazione del nuovo polo sportivo-culturale “sorto in pochissimo tempo grazie alle idee e ai disegni iniziali dei bambini della parrocchia trasformati in concretezza da un pool di progettisti e alla caparbietà di amici e imprese del territorio, che rappresenterà uno spazio destinato agli incontri, agli abbracci, alla cultura, allo sport, e alla condivisione”. Un’area, come specifica un comunicato, che si estende per circa 8mila metri quadrati “interamente dedicata alla memoria di Domi (Domenico Martimucci), amante dello sport e delle passioni, tragicamente scomparso il 1° agosto 2015 a seguito dell’attentato mafioso alla sala giochi “Green Table” di Altamura del 5 Marzo 2015”. All’evento prenderanno parte, tra i tanti ospiti, Rosa Melodia, sindaco di Altamura, don Luigi Ciotti, fondatore e presidente di Libera, mons. Giovanni Ricchiuti, arcivescovo di Altamura – Gravina in Puglia – Acquaviva delle Fonti, Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia.