Ucraina: Pallacanestro in carrozzina, un minuto di raccoglimento su tutti i campi prima delle partite

(foto Fipic)

La Fipic, Federazione italiana pallacanestro in carrozzina, ha disposto un minuto di raccoglimento prima dell’inizio delle partite in programma nel prossimo fine settimana, per omaggiare le vittime del conflitto in Ucraina e schierarsi in favore dell’immediata sospensione di qualsiasi ostilità e violenza. “Un gesto che nel nostro piccolo riteniamo doveroso”, si legge nella nota pubblicata sul sito della Fipic che, sostenendo la ferma condanna espressa dalla Iwbf, International wheelchair basketball federation, nei confronti della guerra mossa dalla Russia contro l’Ucraina, “ritenendo ingiustificabile, immorale ed antistorico qualsiasi atto di violenza si stia perpetuando ai danni di un popolo innocente”.