Ucraina: Caritas Modena-Nonantola, “per gli aiuti umanitari inviare donazioni in denaro”

La Caritas diocesana di Modena-Nonantola esprime la propria vicinanza agli operatori che sono in prima linea per ascoltare, accogliere e accompagnare il popolo ucraino, vittima di una escalation di violenza che non risparmia la popolazione civile. “Considerata la complessità dell’emergenza umanitaria – ricorda la Caritas di Modena-Nonantola -, le donazioni in denaro restano al momento il modo più efficace per sostenere direttamente il popolo ucraino in queste ore drammatiche. Allo stesso tempo si sta lavorando per costruire ‘ponti’ sicuri, coordinandosi con Croce rossa internazionale”. Sono già circa 1 milione le persone in fuga dal conflitto (400.000 solo negli ultimi due giorni). La maggior parte di esse arriva nei Paesi limitrofi, dove le Caritas di Polonia, Romania e Moldavia lavorano in rete. Le previsioni parlano di 4 milioni di profughi e 12 milioni di persone in stato di bisogno nel territorio ucraino. Nel 2021 in Ucraina vivevano già al di sotto della soglia della povertà 3.5 milioni di persone. Caritas italiana ha già stanziato 100.000 euro a sostegno di Caritas Ucraina e delle Caritas più vicine. Per sostenere gli interventi in atto si può utilizzare il conto corrente postale n. 347013, fare una donazione online tramite il sito www.caritas.it oppure un bonifico bancario.