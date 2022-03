Brasile: Bolsonaro annuncia sfruttamento dei giacimenti di potassio nelle riserve indigene “per colpa” della guerra in Ucraina

Il presidente del Brasile Jair Bolsonaro ha annunciato attraverso i social che procederà allo sfruttamento del potassio nelle terre indigene, a causa del conflitto in Ucraina. Pur senza presentare dati a sostegno di questa affermazione, Bolsonaro ha affermato che la sicurezza alimentare del Brasile dipenderà da questa estrazione naturale: “Con la guerra tra Russia e Ucraina, oggi corriamo il rischio di una carenza di potassio o di un aumento del suo prezzo. La nostra sicurezza alimentare e l’agrobusiness richiedono da noi, potere esecutivo e legislativo, misure che ci permettano di non dipendere qualcosa di esterno che abbiamo in abbondanza”. Bolsonaro ha anche pubblicato il video di un discorso tenuto nel 2016, in plenaria della Camera, nel quale aveva difeso l’uso economico delle terre indigene. “In larga misura, l’agricoltura ha bisogno di potassio e dipendiamo totalmente dalla Russia. Abbiamo un’enorme miniera di potassio nella regione del fiume Madeira che non viene esplorata per vari motivi, ma principalmente a causa di licenze ambientali e problemi di riserve indigene”, aveva affermato in quell’occasione, aggiungendo che l’agrobusiness è la “locomotiva dell’economia brasiliana” e che, “purtroppo”, non possiamo sfruttare il “nostro potassio”.