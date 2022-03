Ucraina: il principe Carlo e la duchessa Camilla pregano per la pace nella cattedrale cattolica ucraina a Londra

Il principe Carlo di Galles e la duchessa di Cornovaglia Camilla, accompagnati dall’ambasciatore dell’Ucraina nel Regno Unito Vadim Pristaik, hanno visitato ieri la cattedrale cattolica ucraina della Sacra Famiglia a Londra in occasione della Giornata mondiale di preghiera per la pace in Ucraina per esprimere il loro sostegno. Ne dà notizia questa mattina la Chiesa greco-cattolica in Ucraina, rilanciando sul loro sito ufficiale il post Facebook della famiglia reale. Il principe e la duchessa sono stati accolti in cattedrale dal Vescovo Kenneth Novakowski ed hanno incontrato i responsabili della comunità ucraina e i volontari che forniscono aiuti umanitari all’Ucraina. All’altare, hanno acceso una candela e hanno posato dei girasoli, il fiore nazionale dell’Ucraina.

