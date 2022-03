Ucraina: Religion Today Film Festival, stasera a Trento la proiezione del film “Mother of Apostles”

(Foto: Religion Today Film Festival)

“Anche il cinema, in queste ore drammatiche, può rivelarsi un utile strumento per approfondire la storia, la cultura, la spiritualità del popolo ucraino e ribadire il più fermo no alla violenza e alle armi”. Per questo motivo l’Area Testimonianza e Impegno sociale della diocesi di Trento, Religion Today Film Festival e Forum trentino per la pace e i diritti umani propongono una serata di condivisione e solidarietà a partire dalla visione del film di Zaza Buadze “Mother of Apostles” (Ucraina 2020, 122’), tersa parabola sull’orrore della guerra e sull’amore di una madre in programma oggi, giovedì 3 marzo, alle ore 20.15, presso il Polo culturale diocesano Vigilianum (via Endrici 14, Trento).

Il film, con Natalya Polovynka, “è basato su una storia vera che ci riporta allo scoppio del conflitto nel 2014. Alla ricerca del figlio pilota, il cui aereo è stato abbattuto sui territori occupati, una madre si ritrova in un mondo completamente alieno e violento, dove tutto è permeato di odio e sofferenza. In questo inferno non solo cerca un figlio, ma con la sua testimonianza di amore e misericordia cambia tutti coloro che incontra sulla sua strada. E, soprattutto, cambia se stessa. La sua disperazione e il suo dolore si fondono con l’eterno spirito materno della terra, che riporta i figli a casa, vivi o morti, mentre il lamento profondo dell’animo ritorna nella litania di un canto tradizionale ucraino. Dedicato a tutte le vittime del conflitto”. Interverranno don Cristiano Bettega, Olha Vozna, Andrea Morghen, Lia Beltrami e Katia Malatesta. Ingresso gratuito, con green pass rafforzato.