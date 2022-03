Ucraina: FederVita Lombardia, rosario per la pace al Santuario della Madonna dei Miracoli a Milano

Federvita Lombardia Aps assieme alle sue 74 associazioni e 130 realtà sostiene la Pace invitando tutti sabato 5 marzo, alle 21, a pregare il rosario con processione aux flambeaux al Santuario della Madonna dei Miracoli presso San Celso, in corso Italia 37, a Milano. “Pregheremo uniti per la pace, in particolare per tutti i bambini colpiti dalla guerra. Saranno presenti anche alcune mamme ucraine accolte e sostenute dal CAV Mangiagalli di Milano”, annuncia l’associazione in una nota. “Noi, popolo della vita, siamo ontologicamente per la pace, per questo scegliamo la pace sempre. Desideriamo essere operatori di pace ogni volta che trasformiamo un bambino nel grembo della sua mamma da ‘nemico’ a figlio, consapevoli che si può trasformare la guerra nella pace solo attraverso l’accoglienza”, dichiara Elisabetta Pittino, presidente di FederVita Lombardia.

Federvita Lombardia è vicina alla popolazione ucraina colpita dalla guerra attraverso i Centri e i Movimenti per la Vita della Lombardia che stanno già accogliendo madri e bambini in fuga dall’Ucraina, organizzando raccolte di beni per la popolazione colpita, partecipano a veglie e momenti di preghiera, pronti a mettersi a disposizione delle famiglie in difficoltà.