Proiettile a Pregliasco: Anelli (Fnomceo), “ferma condanna per gesto infame e solidarietà a lui e a tutti i medici minacciati. Vaccino bambini funziona e salva vite”

“Ferma condanna per l’infame gesto di inviare un proiettile al collega Fabrizio Pregliasco, insieme a una lettera anonima di minacce a lui e ai suoi cari, per la sua opera di divulgazione sui vaccini”. A esprimerla, il presidente Fnomceo, Filippo Anelli, dopo aver appreso la notizia.

“Si tratta di intimidazioni odiose, che ricordano gli anni più bui della nostra storia – prosegue -. Non si può pensare di zittire con il piombo chi svolge il suo dovere di tutelare, con una corretta informazione, la salute pubblica”. “Comprendiamo che la scelta di vaccinare i figli sia un grande atto di responsabilità, vada compiuta con consapevolezza e porti con sé la paura di sbagliare – aggiunge -. Qui però siamo oltre ai timori, siamo all’ideologia, alla volontà cancellare chi testimonia una verità contraria al proprio credo”.

“Esprimiamo dunque la nostra piena solidarietà a Pregliasco, a Matteo Bassetti, oggetto di contestazione a Genova, e a tutti gli altri virologi e medici minacciati – afferma ancora Anelli -. Il vaccino funziona: secondo gli ultimi dati dell’Istituto superiore di sanità, Il tasso di mortalità standardizzato per età, relativo alla popolazione di età minore di 12 anni, nel periodo 31 dicembre 2021 – 30 gennaio 2022, per i non vaccinati risulta circa sei volte più alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo da meno di 120 giorni e circa diciassette volte più alto rispetto ai vaccinati con dose aggiuntiva o booster. È grazie al vaccino – conclude – se possiamo tirare il fiato, se stiamo per uscire dallo stato di emergenza, se questa ultima ondata sta perdendo così rapidamente forza. Non dimentichiamolo”.