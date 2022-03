Otto marzo: Acli, domani il convegno “Luce sulle donne afghane”

Si terrà domani, venerdì 4 marzo, dalle ore 17,30, in diretta streaming, il convegno “Luce sulle donne afghane” organizzato dal Coordinamento Donne delle Acli. “L’evento – spiega una nota – si pone l’obiettivo di riaccendere l’attenzione sulla situazione delle donne in un Paese ormai fuori controllo ma di cui i media sembrano essersi completamente dimenticati”. Chiara Volpato, responsabile del Coordinamento Donne Acli, aprirà i lavori mentre Fatema Qasim, scrittrice e attivista, porterà la sua testimonianza; interverrà poi Luca Lo Presti, presidente della Fondazione Pangeaonlus, per una relazione su quale istruzione e quale futuro per le donne e anche l’artista Serena Battisti. Le conclusioni sono affidate al vice presidente nazionale delle Acli, Antonio Russo.