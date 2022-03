Brasile: Vescovi Brasile, presentata la Campagna di Fraternità sull’educazione. Dom Oliveira de Azevedo (Cnbb), “Pilastro della pace”

Ieri, nel primo giorno di Quaresima, la Conferenza nazionale dei vescovi del Brasile (Cnbb) ha presentato in modalità virtuale la Campagna di Fraternità 2022, che ha come tema: “Fraternità ed educazione”. L’iniziativa è accompagnata dal motto biblico “Parla con saggezza, insegna con amore” (Proverbi 31, 26). L’apertura ufficiale della Campagna, in occasione della quale anche Papa Francesco ha inviato un proprio messaggio, è avvenuta attraverso la diffusione di un video, nel quale il segretario generale della Cnbb, dom Joel Portella Amado, vescovo ausiliare di Rio de Janeiro, sottolinea che è necessario guardare alla realtà dell’educazione, cercarne le basi e le mete più profonde, affinché in tutte le situazioni della vita si possa parlare con saggezza e insegnare con amore: “Andiamo verso la Pasqua del Signore con un cuore trasformato, un cuore che opera per il mondo, una società di pace, di giustizia sociale, di bene comune fraternità, di amore e di fede”. Successivamente, l’arcivescovo di Belo Horizonte e presidente della Cnbb, dom Walmor Oliveira de Azevedo, ha affermato che “nell’orizzonte di una Chiesa che porta un contributo alla costruzione della società c’è questa speciale opportunità di servizio a una vita piena”. L’arcivescovo ha aggiunto che la Cnbb è certa dell’importanza prioritaria dell’educazione nell’attuale contesto della società brasiliana. L’educazione è il “pilastro della pace” e, proprio per questo, ha bisogno di ricevere “investimenti sempre più significativi da parte di tutti”. Proprio per questo motivo, la Cnbb, promuovendo la Campagna di Fraternità, “cerca di incoraggiare la partecipazione di tutti al rafforzamento del campo educativo, illuminando la capacità di comprensione della realtà, risvegliando gli impegni e la convinzione che il futuro della società è costruito e sostenuto attraverso la priorità di un’istruzione qualificata”. In occasione della Campagna, la Cnbb ha diffuso un testo base e alcuni sussidi tematici, oltre a materiale audio e video.