Papa a Marsiglia: messa al Velodrome, “Dio è relazione e ci fa visita spesso attraverso gli incontri umani”

(da Marsiglia) “L’esperienza della fede, oltre a un sussulto dinanzi alla vita, genera anche un sussulto dinanzi al prossimo”. Ne è convinto il Papa, che nell’omelia della Messa al Velodrome di Marsiglia ha osservato che nel mistero della Visitazione “vediamo che la visita di Dio non avviene attraverso eventi celesti straordinari, ma nella semplicità di un incontro”: “Dio viene sull’uscio di una casa di famiglia, nel tenero abbraccio tra due donne, nell’incrociarsi di due gravidanze piene di stupore e di speranza. E in questo incontro c’è la sollecitudine di Maria, la meraviglia di Elisabetta, la gioia della condivisione. Ricordiamolo sempre, anche nella Chiesa: Dio è relazione e ci fa visita spesso attraverso gli incontri umani, quando ci sappiamo aprire all’altro, quando c’è un sussulto per la vita di chi ogni giorno ci passa accanto e quando il nostro cuore non rimane impassibile e insensibile dinanzi alle ferite di chi è più fragile”.