Salvo D’Acquisto: Fontana, “sua testimonianza vive ancora oggi”

“Rinnovo l’omaggio deferente, mio personale e della Camera dei deputati, alla memoria del vice brigadiere dell’Arma dei Carabinieri Salvo D’Acquisto nell’ottantesimo anniversario della sua tragica morte. In uno dei momenti più bui e drammatici della nostra storia, egli non esitò a sacrificare eroicamente la propria vita per salvare quella di ventidue innocenti condannati alla fucilazione. La sua testimonianza vive ancora oggi nelle nostre coscienze e nella nostra comunità quale fulgido esempio di generosità e altruismo”. Lo ha dichiarato il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.