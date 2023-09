Diocesi: Bologna, domani congresso dei catechisti ai quali il card. Zuppi conferirà il mandato

È in programma per il pomeriggio di domani, domenica 24 settembre, nella chiesa del Corpus Domini a Bologna, il Congresso diocesano dei catechisti. Alle 15 è previsto il saluto introduttivo del cardinale arcivescovo Matteo Maria Zuppi che conferirà il mandato ai catechisti.

“L’orizzonte dell’evento del Congresso dei catechisti – ha affermato don Cristian Bagnara, direttore dell’Ufficio catechistico diocesano – è l’annuncio del Signore Gesù. Le pratiche e i laboratori che proporremo saranno “briciole di annuncio cristiano” per dare ai catechisti e agli educatori una grammatica e una sintassi per ‘dire Gesù’, per un annuncio esplicito di fede attraverso linguaggi e pratiche sperimentate e pensate, per accompagnare all’incontro autentico con il Signore vivo e presente”.