Rai Tre: Sulla via di Damasco, nella puntata di domani l’estate di Papa Francesco tra Gmg e viaggio a Marsiglia

Si è da poco concluso il viaggio di Papa Francesco in Mongolia. In pochi mesi, si sono susseguiti la Gmg di Lisbona, la visita a Fatima, il viaggio in Asia orientale, nella terra dalla storia millenaria e delle tradizioni religiose, stretta tra Russia e Cina, infine il viaggio a Marsiglia. Domani, domenica 24 settembre, alle 7.30, su Rai Tre, Eva Crosetta, in compagnia di Massimiliano Menichetti, responsabile di Radio Vaticana, racconta l’estate di Papa Francesco, con i suoi viaggi ed incontri che testimoniano una Chiesa “ospedale da campo” e “pellegrina nel mondo” che incoraggia ovunque la pace e la speranza.

In proposito, all’inizio del programma di Vito Sidoti, le immagini e le parole di Papa Francesco alla Gmg di Lisbona, con il suo appello a condividere con lui il sogno della pace. Restando in Portogallo, il ricordo della preghiera dei giovani raccolti nel Santuario di Fatima. Segue il diario di viaggio nella terra delle steppe, con l’annotazione di Bergoglio che solo l’amore disseta il cuore. Con la storia di Lamin del Centro Astalli, nel finale di puntata, uno sguardo anche sulla drammatica attualità del fenomeno migratorio.