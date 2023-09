Confraternite: Abruzzo e Molise, domani a L’Aquila il XIII Cammino interregionale

(foto Confraternite Abruzzo e Molise)

Il Coordinamento interregionale di Abruzzo e Molise della Confederazione nazionale delle confraternite d’Italia, ha organizzato per domenica 24 settembre a L’Aquila, il raduno delle confraternite per il XIII Cammino interregionale. Saranno circa 400 i confratelli che si ritroveranno nel capoluogo abruzzese per una giornata di incontro, fraternità, cammino e preghiera. Primo appuntamento in programma alle 10 nella basilica di San Bernardino da Siena dove, Luciano De Iacobis, priore della confraternita aquilana della Madonna del Carmine, accoglierà i presenti con un momento di preghiera guidato dai frati minori e mons. Michele Pennisi, assistente nazionale delle confraternite e vescovo emerito di Monreale. Alle 11 inizierà il cammino con abiti e stendardi passando per via S. Bernardino, Quattro Cantoni, corso Vittorio Emanuele, Capo Piazza, corso Federico II, viale Francesco Crispi e viale Collemaggio, dove verrà reso omaggio alle spoglie di Celestino V nella basilica di Collemaggio, seguito dalla messa celebrata dal card. Giuseppe Petrocchi, arcivescovo de L’Aquila, assieme a mons. Pennisi e gli assistenti ecclesiastici dei vari sodalizi. Alle 16.45 nella chiesa di S. Maria del Suffragio, è prevista la visita della cappella della Memoria per pregare per i defunti nel terremoto del 6 aprile 2009 e per la preghiera di fine giornata davanti alla sacra immagine della Salus Populi Aquilani. Sarà possibile lucrare l’indulgenza plenaria, alle condizioni prescritte dalla Chiesa, così come concesso da Papa Francesco, con decreti della Penitenzieria Apostolica, per tutte le volte che si partecipa ad un pellegrinaggio, in gruppi numerosi, alla sacra effigie della Beata Vergine invocata come Madonna Salute del Popolo Aquilano.