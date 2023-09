Salvo D’Acquisto: commemorazione a Palidoro. Mons. Marcianò (Omi), “il suo fu un martirio di amore”

Oggi pomeriggio (ore 17) l’ordinario militare per l’Italia (Omi), mons. Santo Marcianò, in occasione dell’80° anniversario del sacrificio di Salvo D’Acquisto, prenderà parte, a Torre di Palidoro (Roma), alla commemorazione solenne nel corso della quale il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, deporrà una corona d’alloro ai piedi della stele commemorativa che sarà benedetta dallo stesso vescovo castrense. Lo riferisce una nota dell’Ordinariato. Saranno presenti il ministro della Difesa, Guido Crosetto, il capo di Stato Maggiore della Difesa, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, il comandante generale dell’Arma, Generale Teo Luzi, altri rappresentanti istituzionali e i cappellani militari dei Carabinieri che svolgono il loro apostolato nel Lazio. “Se celebriamo il sacrificio di Salvo D’Acquisto, se ne veneriamo la memoria al punto che, come Chiesa, abbiamo dato inizio alla sua causa di beatificazione – dichiara mons. Marcianò – riconosciamo che nella sua vita c’è qualcosa di più. Il suo – aggiunge – fu un ‘martirio d’amore’; un’oblazione totale, mossa dalla carità che era maturata nel suo animo come frutto dell’educazione umana e cristiana ricevuta in famiglia, della formazione e del servizio svolto nell’Arma ma, soprattutto coltivata in una vita spirituale intensa, coerente, profonda”. Le sue spoglie sono custodite nella Basilica di Santa Chiara a Napoli. L’Ordinariato, con il cappellano della Legione Carabinieri Campania, don Carlo Lamelza, insieme alla comunità francescana della basilica di Santa Chiara, ricorrendo l’80°, hanno voluto ripristinare la tradizione, interrotta da anni, di celebrare ogni 23 del mese alle 19 la messa per il Servo di Dio, alla quale oltre alla partecipazione del popolo sono sempre presenti numerosi carabinieri in servizio e in congedo e parte della famiglia D’Acquisto. Prima della benedizione finale della Messa ci si reca tutti insieme davanti alla tomba del Servo di Dio, dove viene rivolta la preghiera di affidamento di tutta la grande famiglia dell’Arma. Per la particolare ricorrenza di oggi, la consueta celebrazione avrà luogo stamattina e sarà presieduta dall’arcivescovo di Napoli, mons. Domenico Battaglia.