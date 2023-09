Diocesi: Ugento-S. Maria di Leuca, nel fine settimana a Patù il IX Cammino di fraternità delle Confraternite

È in programma per il fine settimana, a Patù, il IX Cammino di fraternità delle Confraternite attive nella diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca. L’appuntamento è promosso dalla Chiesa locale e dall’Ufficio diocesano delle Confraternite, con il patrocinio della Confederazione delle Confraternite delle diocesi d’Italia, in collaborazione con il Comune e la Polizia locale di Patù.

“L’Ufficio diocesano delle Confraternite di Ugento-S. Maria di Leuca, che vede come direttore don Carmine Peluso, parroco di Patù, e don Antonio Riva, parroco di Specchia come vicedirettore, cura la vita e il cammino di fede delle 47 Confraternite presenti sul territorio diocesano, esprimendo al contempo la sollecitudine della Chiesa diocesana per il loro impegno nell’evangelizzazione e nella testimonianza della carità”, viene spiegato in una nota. “Il Cammino delle Confraternite – prosegue la nota – è un’occasione per incontrarsi e per condividere non solo le difficoltà, ma anche le prospettive, le modalità e gli strumenti al fine di apprendere ed educare alla fede oggi e vuole essere un appuntamento fisso annuale durante il quale i confratelli e le consorelle possano ascoltare relazioni su argomenti spirituali e pratici per la conduzione e gestione delle Confraternite. Come è accaduto, ormai da otto anni in altre cittadine, le Confraternite diocesane, radicate nel tessuto sociale e legate a tradizioni talvolta antichissime, con i loro costumi tradizionali, con i loro cappucci, con i loro vessilli e stendardi, sfileranno per le strade di Patù in una giornata finalizzata all’incontro, alla condivisione, alla riscoperta dell’appartenenza ecclesiale e alla rinnovata scelta di volere ripartire da Cristo”.

Nella serata di oggi, sabato 23 settembre, alle 19.15 presso la chiesa parrocchiale di Patù, è in programma l’accoglienza dei priori e dei Consigli di amministrazione delle Confraternite; alle 19.30 sarà possibile ascoltare la testimonianza di Ferdinando Rosato, coordinatore diocesano del Cursillos di Cristianità, sul tema “La Responsabilità dei cristiani nella Chiesa”; alle 20 i priori e i Consigli di amministrazione delle Confraternite si confronteranno con mons. Vito Angiuli, vescovo di Ugento-S. Maria di Leuca. Nel pomeriggio di domenica 24 settembre, alle 16 in piazza Marco Pedone, è prevista l’accoglienza dei confratelli e delle consorelle delle Confraternite, i quali, in abito liturgico e con le insegne religiose, alle 16.30 avvieranno per le strade principali di Patù il IX Cammino di fraternità delle Confraternite, seguito, alle 18.30, dalla solenne concelebrazione eucaristica presieduta da mons. Angiuli.