Diocesi: Modena-Nonantola e Carpi, con l’assemblea di oggi aperto l’Anno pastorale 2023-2024

È iniziato questa mattina, nella parrocchia di Gesù Redentore, l’Anno pastorale 2023-2024. L’assemblea di apertura è stata presieduta dall’arcivescovo Erio Castellucci e ha coinvolto sacerdoti e operatori pastorali delle diocesi di Modena-Nonantola e di Carpi. L’incontro è iniziato con la preghiera comunitaria e le testimonianze di quattro giovani modenesi che hanno partecipato nel campo estivo Tre giorni ad alta quota. Sono inoltre intervenuti i referenti diocesani di Modena e Carpi per il Cammino sinodale ed è stata presentata la nuova edizione del percorso pastorale “Credi tu questo?”. Per l’arcivescovo Castellucci “educare le persone alla fede cristiana significa educare anche a essere buoni cittadini, perché i valori che provengono dal Vangelo sono i valori che costruiscono la società: il rispetto per le persone, la cura reciproca, il perdono, l’attenzione ai più bisognosi”.