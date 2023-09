Tempo del creato: Gorizia, nel pomeriggio cammino di preghiera “Laudato si’, mi’ Signore, per sor’aqua” da Duino a San Giovanni in Tuba

Nell’ambito del “Tempo del Creato”, quest’anno sul tema “Che la giustizia e la pace scorrano”, si terrà nel pomeriggio di oggi, sabato 24 settembre, il cammino di preghiera per il Creato “Laudato si’, mi’ Signore, per sor’aqua” da Duino a San Giovanni in Tuba. L’iniziativa è promossa dalla Pastorale sociale e del lavoro dell’arcidiocesi di Gorizia, in collaborazione con gli Scout FVG Zona Gorizia, l’Azione Cattolica di Gorizia e l’Ordine francescano secolare.

Il ritrovo è fissato alle 17.15 a Duino, presso il parcheggio del bowling; il cammino prenderà il via alle 17.30 con arrivo previsto a San Giovanni in Tuba verso le 19. “Alcuni tratti del sentiero che si andrà a percorrere – si legge sul sito web de ‘La voce isontina’ – sono sconnessi, sono quindi consigliate calzature da trekking. È utile inoltre portare con sé una pila. In caso di pioggia il cammino di preghiera si svolgerà regolarmente; saranno valutate al momento eventuali variazioni del programma”.