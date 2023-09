Diocesi: Carpi, incontri pubblici per condividere gli stati di avanzamento della ricostruzione post sisma

L’Ufficio Patrimonio immobiliare della diocesi di Carpi, diretto dall’architetto Sandra Losi, ha programmato una serie di incontri pubblici sul territorio per condividere gli stati di avanzamento della ricostruzione post sisma con le comunità locali. Lo riferisce nel suo ultimo numero il settimanale diocesano “Notizie”. Le prime date in calendario, spiega l’architetto Losi, “riguardano parrocchie in cui sono stati avviati di recente alcuni cantieri, nello specifico Fossa, Concordia e San Martino Spino. Questo è stato dunque il criterio che ci ha portato a scegliere innanzitutto queste tre comunità. È in via di definizione il programma completo che toccherà capillarmente il territorio diocesano fino al maggio 2024”. Il primo incontro si è tenuto il 21 settembre, a Fossa di Concordia, presso la sala di comunità, il prossimo avrà luogo il 26 settembre, a Concordia sulla Secchia, presso la canonica nuova. Saranno forniti aggiornamenti sulla ricostruzione del campanile della chiesa parrocchiale della Conversione di San Paolo. Infine, martedì 3 ottobre, alle 20.30, in canonica a San Martino Spino di Mirandola, aggiornamento sulla ricostruzione della chiesa parrocchiale. Durante la serata, aggiornamento anche sulla chiesa parrocchiale di Gavello, nella previsione di un incontro con la comunità.