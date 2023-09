Giorgio Napolitano: Carrozza (Cnr), “un sincero sostenitore della ricerca scientifica”

“Ho appreso con profonda commozione della scomparsa di Giorgio Napolitano, presidente che ho avuto il privilegio di conoscere già negli anni del mio mandato da ministra. È stato un sincero sostenitore della ricerca scientifica: in più occasioni ha avuto parole di incoraggiamento per i giovani ricercatori e le giovani ricercatrici, e sensibilizzato le istituzioni verso un maggiore impegno a favore della scienza, patrimonio e ricchezza per il Paese”. Così la presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, Maria Chiara Carrozza, ricorda in una nota Giorgio Napolitano, scomparso ieri sera a Roma. Rievocandone la vicinanza al Cnr, Carrozza conclude: “Ricordiamo con gratitudine la visita svolta nel 2013 in occasione delle celebrazioni dei 90 anni dell’Ente, un omaggio che assume un significato ancora più profondo oggi, nei giorni in cui ricorrono i cento anni di storia della nostra istituzione”.