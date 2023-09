Papa a Marsiglia: incontra le persone in disagio economico, il discorso al Palais du Pharo e l’incontro con Macron

(da Marsiglia) La giornata del Papa, questa mattina, è cominciata con l’incontro privato con alcune persone che si trovano in situazioni di disagio economico. Lasciato l’arcivescovado, infatti, Francesco si è diretto in auto alla Casa delle Missionarie della Carità a Saint Mauront. Quindi, sempre in auto, si dirige al Palais du Pharo per la Sessione Conclusiva dei Rencontres Méditerranéennes. Sono presenti i vescovi della Francia e di altre diocesi del Mediterraneo, una rappresentanza di giovani provenienti dal Nord Africa, dai Balcani, dall’Europa Latina, dal Mar Nero e dal Medio Oriente, alcune autorità politiche e associazioni. Al suo arrivo, Papa Francesco è accolto all’ingresso dell’Auditorium dal presidente della Repubblica Francese, Emmanuel Macron, e dalla moglie Brigitte, dall’arcivescovo di Marsiglia, card. Jean-Marc Aveline, e dal sindaco della città. Due bambini gli offrono un dono e, dopo il saluto di benvenuto di Aveline, la proiezione di un filmato, la sintesi dei lavori e alcuni quesiti

posti al Santo Padre da un vescovo e da un giovane, il Papa pronuncia il Suo discorso.

Al termine, dopo le parole di ringraziamento del Presidente della Conferenza episcopale francese, mons. Éric de Moulins-Beaufort e, dopo aver salutato i vescovi del Mediterraneo, il Papa si trasferisce al Salon d’honneur du Maire del Palais du Pharo per l’incontro con il presidente della Repubblica Francese, Emmanuel Macron.