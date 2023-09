Diocesi: Lodi, domani in cattedrale il concerto dell’orchestra Esagramma

Si celebra in questo mese di settembre il Congresso eucaristico della diocesi di Lodi. Ed è all’interno del programma del Congresso eucaristico che domani, domenica 24 settembre, in cattedrale si terrà il concerto dell’orchestra Esagramma.

L’evento avrà inizio alle 15.30 e sarà introdotto da mons. Pierangelo Sequeri, teologo, compositore, musicista e docente. Da decenni con alcuni collaboratori ha elaborato un metodo basato sull’educazione alla pratica musicale strumentale, rivolto a bambini e ragazzi con difficoltà psichiche, mentali, relazionali. Ecco allora la Fondazione Sequeri Esagramma onlus, fondata nel 1983 a Milano da Sequeri insieme a Licia Sbattella: il centro di clinica, ricerca e formazione per il disagio psichico e mentale, ha posto al centro della propria attività le potenzialità della musica. Ed ecco l’orchestra sinfonica professionale Esagramma, formata da musicisti professionisti e da ragazzi e adulti con problemi psichici mentali gravi come autismo, ritardo cognitivo, psicosi infantile, ma anche pazienti psichiatrici adulti, giovani e adulti con sindromi post-traumatiche, ragazzi e giovani con disagio sociale e familiare che hanno seguito i corsi di musicoterapia orchestrale. Ma non solo. Alunni e docenti si esibiscono insieme e a loro si uniscono musicisti amatoriali, giovani e adulti anche senza disabilità.

Il concerto a Lodi è promosso da Caritas lodigiana con il sostegno economico della Fondazione comunitaria della provincia di Lodi.