Terremoto in Marocco: Belluno-Feltre, stasera cena di beneficenza a favore delle popolazioni colpite

Sarà lo Spazio Ex di Belluno ad ospitare nella serata di oggi, sabato 23 settembre, la “Cena di beneficenza a favore dei terremotati del Marocco”. Come viene spiegato sul sito web della diocesi di Belluno-Feltre, “non ha lasciato indifferenti i Bellunesi quanto è entrato dagli schermi nelle case a partire dall’8 settembre scorso, con le immagini di case distrutte, di feriti, di migliaia di morti, perlopiù in regioni montane o isolate”. “Con la velocità dell’energia in un superconduttore, i contatti esistenti tra la diocesi di Belluno-Feltre, la comunità islamica marocchina e il Movimento dei Focolari si sono attivati – viene sottolineato – e hanno coinvolto la generosità del volontariato assieme a strutture già esistenti: l’organizzazione della sagra di Polpet e lo Spazio Ex di Belluno, dove ha sede la comunità islamica”.

La cena, con inizio alle 20 nello spazio all’aperto, vedrà anche la partecipazione del vescovo Renato Marangoni.