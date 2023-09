Diocesi: Pisa, domani convegno catechistico su “Sinodalità: stile di una Chiesa adulta”

“Sinodalità: stile di una Chiesa adulta”. Questo il tema del convegno catechistico diocesano in programma nel pomeriggio di domani, domenica 24 settembre, nella cattedrale di Pisa.

I lavori prenderanno il via alle 15 con la preghiera e il saluto dell’arcivescovo Giovanni Paolo Benotto. Spazio poi alle testimonianze presentate da Barbara Pandolfi (Ufficio Scuola diocesano), Silvia Nannipieri (Gruppo Ecumenico Pisa), Luisa Prodi (Associazione “Controluce”), Maria Vittoria Lami (Pastorale giovanile diocesana) e Mariarita Rossini (Gruppo “Nati per amare”). Alle 16.15 è prevista la relazione di don Dario Vitali, membro della Segreteria generale del Sinodo, teologo e professore ordinario di Ecclesiologia alla Pontificia Università Gregoriana di Roma. I partecipanti avranno poi modo di consegnare domande e interventi per iscritto con risposte nei giorni successivi tramite mailing-list. Il convegno si concluderà con l’illustrazione di proposte e prospettive del Centro pastorale “Evangelizzazione e catechesi”.