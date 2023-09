Festival francescano: Bologna, il programma di domenica 24 settembre. Alle 10 messa con il card. Zuppi

L’ultima giornata del Festival francescano, domenica 24 settembre a Bologna, inizierà in piazza del Nettuno alle 9.30, con il workshop “Gioco e didattica: binomio possibile? Giocare a scuola, tra espressione di libertà e creatività e rispetto alle regole”, a cura di Fabio Taroni (evento su prenotazione). Alle 10, invece, sarà possibile partecipare alla celebrazione eucaristica in piazza Maggiore, presieduta dal cardinale e arcivescovo di Bologna, Matteo Maria Zuppi. Le conferenze e gli incontri di domani inizieranno alle 11, con un denso programma. Al Cortile d’Onore di palazzo d’Accursio, fra Giuseppe Buffon presenterà il suo “La regola di Francesco spiegata ai semplici”. Alle 11.30, invece, in Cappella Farnese il filosofo Roberto Mancini parlerà di “Giustizia accogliente”. In programma alle 12, in piazza Maggiore, è la conferenza “Prendetevi la luna” con lo psichiatra Paolo Crepet. Al pomeriggio, dopo “Nutri(m)ente” al chiostro della basilica di S. Stefano e le “fast conference” online, il Cortile d’Onore di Palazzo d’Accursio ospiterà l’incontro “Fuori di sé” (Edb, 2022), con il teologo Marcello Neri. Alle 15.15, invece, in piazza San Francesco, è in programma una nuova “visita al bel San Francesco di Bologna”, in collaborazione con Officina San Francesco Bologna (evento su prenotazione). Alle 15.30, in piazza Maggiore, il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, Romano Prodi e la giornalista Agnese Pini, dialogheranno su come “Il futuro sfida l’Europa”. In piazza del Nettuno, alle 16, ci sarà il workshop “Giovani generazioni, ambiente… e tanta voglia di giocare in famiglia!” A cura di Earth Day Italia e Movimento dei Focolari (evento su prenotazione). Alle 16.30, invece, nel Cortile d’Onore di Palazzo d’Accursio, gli autori Romano Cappelletto e Angela Iantosca presenteranno il loro “Ventuno. Le donne che fecero la Costituzione” (Edizioni Paoline, 2022) dialogando insieme alla presidente della Fondazione Nilde Iotti, Livia Turco. Alle 17 si segnalano due appuntamenti: il primo, in Cappella Farnese, è una “Critica della ragione manageriale e della consulenza”, con l’economista Luigino Bruni in dialogo con il biblista Alberto Vela. Secondo appuntamento, invece, è in piazza Maggiore e vede lo psichiatra Vittorio Lingiardi confrontarsi con fra Marcello Longhi, Presidente dell’Opera San Francesco per i Poveri di Milano. Il Festival si concluderà alle 19.30 nella Basilica di S. Francesco con “Mi mostrerai la via che porta alla vita (Salmo 16,11)” una veglia di preghiera ecumenica in collaborazione con il Consiglio delle Chiese cristiane di Bologna.