Diocesi: Brescia, domani “Teatri in ballo” animerà le vie del centro storico

Saranno otto le compagnie di prosa teatrale che nel pomeriggio di domani, domenica 24 settembre, animeranno le vie del centro storico di Brescia grazie a “Teatri in ballo”. L’iniziativa, che si svolgerà dalle 17 alle 19 nell’ambito delle manifestazioni di Brescia Bergamo Capitale Italiana della Cultura, è promossa dal Centro oratori bresciani, diretto da don Giovanni Milesi. A coordinare l’evento sarà Simone Agnetti con Gabriele Gennari e Luca Minelli.

In scena, alcuni classici del teatro, da Shakespeare a Pirandello, passando per alcuni autori contemporanei. “Le compagnie – viene spiegato in una nota – rivisiteranno le loro esibizioni per adattarle al teatro di strada. Particolarità dell’evento è il carattere giovanile delle compagnie e il fatto che le postazioni di spettacolo saranno a voce naturale e senza scenografie, mettendo al centro l’attore e le proprie capacità”. Ogni esibizione durerà circa 20 minuti e verrà replicata almeno 4 volte nel corso del pomeriggio dando vita ad “un evento dinamico, colorato e sorprendente per coinvolgere passanti e visitatori, una iniziativa che intende tessere una rete sociale sfruttando la performance, l’arte e la cultura. Tre espressioni che trovano perfetta sintesi sul palcoscenico del teatro di comunità, un teatro oratoriano e amatoriale, fucina di vita e di esperienze positive che da sempre caratterizzano il contesto culturale bresciano”.