Diocesi: Isernia, nel pomeriggio convegno “Alzati, in fretta” con mons. Cibotti, Martinez e Curtaz

“Alzati, in fretta. Si tratta di imparare a ‘camminare insieme’ perché ‘ciascuno possa trovare il proprio posto’ in seno alla Chiesa”. Questo il titolo del convegno diocesano in programma nel pomeriggio di oggi, sabato 23 settembre, ad Isernia.

I lavori prenderanno il via alle 16 presso l’aula magna dell’Università. Dopo un momento introduttivo saranno Salvatore Martinez, già presidente del Rinnovamento nello Spirito Santo, Paolo Curtaz, teologo e scrittore, e mons. Camillo Cibotti, vescovo di Isernia-Venafro, a proporre le relazioni sul tema. Il convegno, moderato da Nicola Testa, si concluderà con un momento di preghiera comunitaria.