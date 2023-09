Giorgio Napolitano: Forum Terzo settore, “ricordiamo il suo forte impegno sociale”

“Esprimiamo profondo cordoglio per la scomparsa del presidente Giorgio Napolitano. Ricordiamo, in particolare, la sua grande attenzione per le questioni sociali e il volontariato, i suoi convinti interventi sul contrasto alla povertà, il sovraffollamento delle carceri, la tutela dei diritti dei migranti e delle persone con disabilità. L’impegno, la sensibilità e il coraggio hanno sempre contraddistinto il suo lavoro al servizio del Paese”. Così Vanessa Pallucchi, portavoce del Forum Terzo settore.