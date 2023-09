Diocesi: Campobasso, celebrazioni per il 50° della proclamazione della B. V. Addolorata patrona del Molise e il 133° della posa della prima pietra della basilica di Castelpetroso

L’arcidiocesi di Campobasso-Bojano celebrerà nel fine settimana il 50° anniversario della proclamazione della Beata Vergine Addolorata patrona del Molise e il 133° anniversario della posa della prima pietra della basilica di Castelpetroso.

Nel pomeriggio di oggi, sabato 23 settembre, alle 17 i pellegrini saranno accolti dal rettore della basilica, don Fabio di Tommaso, con la consueta cerimonia di dono dell’olio alla lampada votiva che arde perpetuamente ai piedi della Madonna. Quest’anno sarà la comunità di Oratino a donare l’olio alla patrona del Molise. Seguirà come da tradizione una fiaccolata da Guasto di Castelpetroso verso il luogo delle apparizioni con celebrazione eucaristica alle 21. La vigilia si concluderà con i fuochi pirotecnici offerti dalla comunità di Castelpetroso.

Domani, domenica 24 settembre, alle 11.30 l’arcivescovo GianCarlo Maria Bregantini presiederà il solenne pontificale animato da fiati ed ottoni e dal coro “Castelpetroso in Canto” alla presenza di mons. Claudio Palumbo, vescovo di Trivento. La cerimonia sarà introdotta alle 11 dalla Fanfara dei Carabinieri e si svolgerà alla presenza di fedeli, pellegrini e devoti, autorità civili, militari e amministratori locali e regionali.

Nel pomeriggio, dalle 15.30, la Via Matris, seguita dalla Coroncina e dalla solenne celebrazione introdotta, alle 16.30, dalla Fanfara dei Carabinieri.