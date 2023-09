Tempo del Creato: Sorrento-Castellammare, oggi a Piano la Giornata diocesana

(Foto: diocesi di Sorrento-Castellammare di Stabia)

Piano di Sorrento ospiterà la Giornata diocesana del Creato di Sorrento-Castellammare di Stabia oggi, sabato 23 settembre, presso il centro parrocchiale “Mons. Antonio Zama”.

L’evento è stato organizzato dal Servizio per la pastorale dei problemi ìsociali e il lavoro, il Servizio pastorale del turismo, sport e tempo libero insieme al coinvolgimento dei gruppi Scout del territorio. All’evento, ha preso parte anche Eav con un treno dedicato, dalla stazione di Castellammare di Stabia centrale con fermate intermedie fino a Piano di Sorrento.

L’andata è prevista con il treno 1147 delle 15.31 da Castellammare con arrivo a Piano alle 15.49 e il ritorno con il treno 1190 delle 19.07 da Piano con arrivo a Castellammare alle 19.25.

Il pomeriggio si aprirà con l’accoglienza festosa, giochi e canti, seguirà uno spettacolo teatrale partecipativo a cura della compagnia “Teatro positivo”, per adulti e bambini (dai 6 anni). Lo spettacolo stimolerà la riflessione e la sostenibilità dei partecipanti. Attraverso l’utilizzo di aneddoti e la condivisione di aspetti pratici, gli artisti promuoveranno l’idea di un’educazione ambientale che non parta dalla retorica ma da pensieri e azioni consapevoli. La semplicità dell’allestimento e l’originalità degli oggetti di scena avranno il compito di sottolineare l’importanza di usare quello che si ha in modo creativo, divertente ed ecologico.

La giornata di concluderà con un momento di preghiera guidato da mons. Francesco Alfano, arcivescovo di Sorrento-Castellammare, e la consegna di un segno, che ricordi ai presenti di aver sempre cura degli ambienti che abitiamo.