San Pio da Pietrelcina: Pavia, le celebrazioni in programma in città e a Inverno

Sono due gli appuntamenti in programma nella diocesi di Pavia per la festa liturgica di san Pio da Pietrelcina. Don Luca Roveda, assistente spirituale diocesano dei Gruppi di padre Pio, celebrerà oggi, sabato 23 settembre, alle 20.45, una messa solenne a Inverno. Lunedì 25 settembre, alle 18, il sacerdote presiederà una celebrazione eucaristica presso la statua di padre Pio a Pavia, in piazzale Leopardi nella parrocchia di San Luigi Orione con i rappresentanti di tutti i Gruppi di preghiera diocesani.