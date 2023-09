Diocesi: Senigallia, nel fine settimana convegno sull’iniziare alla fede

“Si sedette accanto e gli annunciò Gesù”. Questo il tema del convegno diocesano sull’iniziare alla fede in programma oggi e domani, sabato 23 e domenica 24 settembre, a Senigallia. La due giorni, spiegano dalla diocesi, è dedicata a catechisti, educatori, capo scout, operatori pastorali impegnati nella trasmissione della fede.

Questo appuntamento, che solitamente si teneva più avanti nell’anno, viene proposto in una veste interamente rinnovata “per permettere ai movimenti che animano la nostra diocesi – Scout, Azione Cattolica, gruppi oratoriali – di vivere l’evento anche secondo le loro metodologie e per creare una preziosa sinergia tra di loro”. Oggi pomeriggio, dalle 15.30 in seminario, “ciascuno – prosegue la nota – si confronterà con l’altro portando le proprie esperienze, le proprie difficoltà, le proprie idee – saremo infatti divisi per gruppi omogenei di servizio e di età”. Domani mattina, invece, sarà don Valentino Bulgarelli, direttore dell’Ufficio nazionale catechistico e sottosegretario della Conferenza episcopale italiana, ad aiutare i presenti a “capire come sia possibile oggi farsi prossimi per parlare di Gesù”. La mattinata sarà ospitata nella prima parte presso il Cinema Gabbiano; alle 11.45, invece, nella chiesa dei Cancelli, il vescovo di Senigallia, mons. Franco Manenti, presiederà la celebrazione eucaristica conclusiva.