Diocesi: San Marino-Montefeltro, domani nella cattedrale di Pennabili la Giornata del mandato

È in programma per il pomeriggio di domani, domenica 24 settembre, nella cattedrale di Pennabili, la Giornata del mandato della diocesi di San Marino-Montefeltro. L’appuntamento, si legge in una nota della diocesi, prenderà il via alle 16, “avrà il carattere di ‘festa del rientro’” e fornirà l’occasione per “la presentazione, a più voci, del ‘quaderno pastorale’ per l’anno 2023/24, incentrato sul tema e sulla proposta di esperienze di Eucaristia vissuta, culmine e fonte della vita e della missione della Chiesa”.

“La vita della diocesi, la formazione permanente, la cura per le relazioni, l’impegno di ciascuno continuano senza interruzione”, ha scritto il vescovo Andrea Turazzi nella lettera di convocazione, sottolineando che “ci sono orientamenti e collaborazioni già acquisite e consolidate”. “Il cammino – ha spiegato il presule – sarà incentrato sul ben più prezioso fonte e culmine per la vita e la missione della Chiesa: l’Eucaristia, presenza, azione e auto-donazione del Signore Gesù. Se metteremo con maggior consapevolezza l’Eucaristia al centro delle nostre comunità, ci accadrà, come ai discepoli di Emmaus, di ritrovarci con un cuore che arde, di tornare a Gerusalemme, dove sono riuniti gli Undici e gli altri, di ripartire, di ripartire ancora, di ripartire pieni di gioia per raccontare l’incontro avvenuto lungo la via”.