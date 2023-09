Diocesi: Siracusa, il 25 settembre si presenta il percorso di formazione socio-politica “Koinon Officina per il Bene comune”

L’obiettivo è promuovere la formazione in ambito sociale e politico. Lunedì prossimo, 25 settembre, alle 10.30 nella chiesa di San Nicolò, all’ingresso della zona archeologica della Neapolis, a Siracusa, si terrà una conferenza stampa per presentare Koinon Officina per il Bene comune, una proposta dell’Ufficio Pastorale per la Cultura e le Comunicazioni sociali, dell’Ufficio pastorale per i Problemi sociali e il lavoro, giustizia, pace, e custodia del creato, dell’Istituto superiore di Scienze religiose San Metodio con Progetto Policoro. L’idea nasce dal Cammino sinodale nella diocesi. Si tratta di un “piano di studi” distribuito in tre moduli, prendendo spunto dalla Dottrina sociale della Chiesa.

L’Officina per il Bene comune intende offrire a tutti coloro che lo desiderano un itinerario di formazione sul versante dei temi sociopolitici, in un tempo come il nostro bisognoso di buone pratiche narrative e significative, capaci di generare e alimentare una cittadinanza attiva e democratica. Per gli incontri è necessaria l’iscrizione. La prima lezione, il 28 ottobre, su “La visione cristiana della persona”, sarà aperta a tutti. Alla conferenza stampa interverranno mons. Maurizio Aliotta, direttore dell’Ufficio Pastorale per la Cultura e le Comunicazioni sociali; don Claudio Magro, direttore dell’Ufficio pastorale per i Problemi sociali e il lavoro, giustizia, pace, e custodia del creato, e don Salvo Spataro, direttore dell’Istituto superiore di Scienze religiose San Metodio.