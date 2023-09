Cicloturismo d’epoca: domani a Foligno il Campionato nazionale Csi

(foto Csi)

È in programma domani, domenica 24 settembre, a Foligno “La Francescana”, ciclostorica dell’Umbria che quest’anno assegna alle società del Csi il titolo nazionale di cicloturismo storico. Bici anni ’30 e ciclisti in abbigliamento dell’epoca, animeranno la manifestazione che vedrà oltre 500 partecipanti muoversi da piazza della Repubblica su 2 percorsi: quello più facile di 35 km che passa per Bevagna ed è completamente pianeggiante ed adatto a tutti, e quello più impegnativo di 75/80 km che sale fino ai borghi collinari, costeggiando le Fonti del Clitunno e attraversando i borghi di Trevi nell’Umbria, Torre di Montefalco, Cannara. Intorno alle 13 è previsto a Foligno il pasta party finale e, subito dopo, il Csi premierà il gruppo, o la società sportiva con il maggior numero di punti in classifica. La graduatoria terrà conto del numero di partecipanti alla corsa, assegnerà un punto per ogni chilometro da essi percorso e peserà il tutto anche con un “coefficiente di avvicinamento”, un parametro tanto più alto quanto più lontana geograficamente sarà la provenienza dei ciclisti. Ai vincitori del Campionato Cicloturistico d’epoca del Csi saranno assegnate targhe e scudetti arancioblu del 2023, da cucire sulle maglie d’epoca.