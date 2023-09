Diocesi: Chiavari, domani incontro “Persone e relazioni Lgbt+ nella Chiesa. Parliamone”

“Persone e relazioni Lgbt+ nella Chiesa. Parliamone”. Questo il titolo dell’incontro in programma nella serata di domani, domenica 24 settembre, a Chiavari. L’iniziativa, promossa dall’Ufficio diocesano di Pastorale familiare, sarà ospitato dalle 21 all’Auditorium San Francesco di Chiavari e vedrà l’intervento di Chiara D’Urbano, psicologa e psicoterapeuta, consultore del Dicastero per il Clero della Santa Sede.

“Siamo partiti ascoltando lo scorso 9 giugno le storie di fede di giovani e famiglie dentro il proprio orientamento sessuale – ha spiegato don Marco Torre, direttore dell’Ufficio per la Pastorale della famiglia –. Ora desideriamo confrontarci con quello che le scienze umane offrono all’intelligenza credente come punti acclarati riguardo le persone Lgbt”. “Lo faremo – ha proseguito il sacerdote – grazie alla competenza della psicoterapeuta Chiara D’Urbano, chiamata da Papa Francesco al Dicastero del Clero. Porremo domande, non idee precostituite, per poter avviare con serietà una cura pastorale che sia libera da preconcetti e pregiudizi e possa offrire a tutti, proprio a tutti, il Vangelo di Gesù”.

L’incontro verrà ripreso integralmente da TeleRadioPace e riproposto lunedì 25 settembre alle 21 su Telepace 1 (canale 12 del digitale terrestre).