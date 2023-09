Diocesi: Pavia, domani in cattedrale mons. Sanguineti presiede la messa per la Giornata mondiale del migrante e del rifugiato

In occasione della 109ª Giornata mondiale del migrante e del rifugiato, il vescovo di Pavia, mons. Corrado Sanguineti, presiederà domani, domenica 24 settembre, una celebrazione eucaristica alle 17 in cattedrale.

“Il Papa – viene ricordato in una nota – ha scelto come titolo per il suo tradizionale Messaggio ‘Liberi di scegliere se migrare o restare’ con l’intenzione di promuovere una rinnovata riflessione su un diritto non ancora codificato a livello internazionale: il diritto a non dover emigrare, ossia – in altre parole – il diritto a poter rimanere nella propria terra”.

Per sabato 30 settembre, inoltre, è in programma dalle 9.15 presso l’Oratorio di Santa Maria del Carmine il convegno “Costruire il futuro di Pavia con i migranti”, organizzato da diocesi di Pavia, Pastorale Migrantes, Caritas diocesana e Fondazione Laboratorio di Nazareth.