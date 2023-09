Diocesi: Sassari, domani evento per la Giornata mondiale del migrante e del rifugiato. Ospite don Bignami

In occasione della 109ª Giornata mondiale del migrante e del rifugiato, arcidiocesi di Sassari e Fondazione Accademia promuovono per domani, domenica 24 settembre, una giornata di fraternità nel Parco dell’Asinara alla quale parteciperanno le famiglie di rifugiati accolte dalla Caritas diocesana di Sassari presso il Cas di Sassari. Ospite speciale dell’evento sarà don Bruno Bignami, direttore dell’Ufficio nazionale per i Problemi sociali e del lavoro della Cei. È prevista la celebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo di Sassari, mons. Gian Franco Saba, e la preghiera comunitaria per i partecipanti di fede islamica.