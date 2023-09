Cammino sinodale: Tivoli e Palestrina, domani con il convegno ecclesiale al via l’anno pastorale

Formarsi alla fede e alla vita sarà il tema del convegno ecclesiale delle diocesi di Tivoli e di Palestrina che darà inizio all’anno pastorale 2023-2024.

Ispirato alla terza costellazione proposta dalle Linee guida del Cammino sinodale della Chiesa italiana che è stata scelta dagli organismi di partecipazione diocesani per un approfondito discernimento sul tema al fine di offrire poi alla Chiesa italiana proposte profetiche ed audaci per gli anni che verranno, il convegno si aprirà domenica 24 settembre, alle 15.30, presso il santuario di N.S. di Fatima in San Vittorino Romano.

Dopo la celebrazione dei secondi vespri della domenica presieduti dal vescovo Mauro Parmeggiani e durante i quali offrirà spunti di preghiera e riflessione sul brano evangelico dei discepoli di Emmaus – icona della fase sapienziale del Cammino sinodale della Chiesa italiana –, il convegno proseguirà con una relazione sul tema pastorale dell’anno: formarsi alla fede e alla vita da parte del medesimo vescovo che il 29 luglio scorso aveva già anticipato il cammino di questo anno pastorale nella lettera “Perché il cuore arda”. Seguirà quindi la relazione del direttore dell’Ufficio catechistico, don Gianluca Zelli, sul tema “Cristiani non si nasce ma si diventa”, proposta rinnovata per l’iniziazione cristiana nelle diocesi di Tivoli e di Palestrina, e tre brevi comunicazioni sul tema “Oltre i sacramenti… l’accompagnamento mistagogico dei ragazzi e dei giovani”. Sul tema relazioneranno: don Daniele Masciadri, patrologo che tratterà “La mistagogia nella Chiesa”; Costanza Capitani, educatrice, sul tema “Chi è il ragazzo e quale adulto?”; don Paolo Ravicini, direttore dell’Ufficio di pastorale giovanile-mistagogica, che illustrerà temi e metodo della proposta.

I temi del convegno saranno trattati da lunedì in poi nelle 9 vicarie delle diocesi, nelle parrocchie, negli organismi di partecipazione diocesani e parrocchiali, negli istituti religiosi, ecc. Al termine dell’anno pastorale 2023-24 un altro convegno ecclesiale diocesano trarrà le conclusioni per poi inviare alla Segreteria generale del Cammino sinodale della Chiesa italiana le proposte che emergeranno dal discernimento comunitario.