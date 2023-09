Papa a Marsiglia: al Palais du Pharo, “Mediterraneo hotspot per cambiamenti climatici”

(da Marsiglia) “Opporre alla divisività dei conflitti la convivialità delle differenze”. Dal Palais du Pharo di Marsiglia il Papa prende a prestito le parole di don Tonino Bello per ricordare che “il mare nostrum, al crocevia tra Nord e Sud, tra Est e Ovest, concentra le sfide del mondo intero, come testimoniano le sue cinque rive” su cui avete riflettuto: Nord Africa, vicino Oriente, Mar Nero-Egeo, Balcani ed Europa latina”. “È avamposto di sfide che riguardano tutti”, ha proseguito Francesco: “Pensiamo a quella climatica, con il Mediterraneo che rappresenta un hotspot dove i cambiamenti si avvertono più rapidamente; quanto è importante custodire la macchia mediterranea, scrigno di biodiversità! Insomma, questo mare, ambiente che offre un approccio unico alla complessità, è specchio del mondo e porta in sé una vocazione globale alla fraternità, unica via per prevenire e superare le conflittualità”.