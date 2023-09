Diocesi: Massa Carrara, al via domani le iniziative per la Giornata mondiale del migrante e del rifugiato

In occasione della 109ª Giornata mondiale del migrante e del rifugiato, l’Ufficio Migrantes della diocesi di Massa Carrara-Pontremoli promuove da domani, domenica 24 settembre, una serie di iniziative “per ribadire che mentre ci impegniamo perché ogni migrazione possa essere frutto di una scelta libera, siamo invitati ad avere il massimo rispetto della dignità del migrante”.

Domani, alle 18 in cattedrale, verrà celebrata una messa, cui seguirà una cena conviviale dei popoli, mentre alle 21 andrà in scena lo spettacolo teatrale “Caduti da una nuvola”. Il progetto, diretto da Paolo Puntoni e realizzato grazie al supporto della Fondazione Migrantes, vede protagonisti i giovani minori non accompagnati accolti presso il Seminario vescovile di Massa.

Le giornate successive saranno dedicate ai giovani studenti. La mattina di mercoledì 27 settembre presso il Centro giovanile di Massa, interverrà Sonny Olumaty, presidente dell’associazione “Cittadini senza cittadinanza”, influencer e coreografo, noto attivista dei diritti civili, che parlerà di etnia, cittadinanza, nazionalità, ius soli, ius sanguinis e ius culturae. L’incontro sarà replicato giovedì 28 settembre presso l’aula magna dell’Istituto D. Zaccagna di Carrara, in presenza e su piattaforma digitale. Sempre il 28 settembre presso la parrocchia di San Pio X, in collaborazione con l’Ufficio per la Pastorale sociale e del lavoro sarà proiettato alle 21 “The Letter”.

La settimana si concluderà il 3 ottobre alle 10 con una commemorazione seguita da un momento di preghiera interreligiosa quando nel giorno del ricordo delle vittime morte in mare, ci sarà l’appuntamento presso il porto di Marina di Carrara per deporre in acqua una corona di fiori. Per l’occasione saranno presenti mons. Mario Vaccari, vescovo di Massa Carrara-Pontremoli, mons. Pierpaolo Felicolo, direttore generale di Fondazione Migrantes, il Comando della Capitaneria di Porto, la Coop Alta Marea, il pastore della Chiesa metodista Massimo Marottoli, Kamal Koudsi della comunità islamica di Carrara e studenti dell’Istituto Nautico “Barsanti – Fiorillo”.