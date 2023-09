A Sua Immagine: nella puntata di oggi gli ultimi chilometri della Via Francigena. Domani speciale sulla Giornata del migrante e del rifugiato

Nella puntata di oggi, in onda su Rai Uno dalle 16, “A Sua Immagine” percorre gli ultimi chilometri della Via Francigena partendo da Campagnano di Roma e arrivando a Formello alle porte di Roma per riscoprire l’antica via che i pellegrini del nord Europa facevano per visitare la Città Eterna. Lorena Bianchetti sarà tra i sentieri di Campagnano, musei che ricostruiscono la presenza di viaggiatori fin dall’epoca romana, il Santuario della Madonna del Sorbo e concluderà il suo viaggio presso il Palazzo che fu prima degli Orsini e poi dei Chigi eretto nel XV secolo a Formello. Ospite della puntata Antonello Fratoddi, Presidente della Associazione Mediterraid Cammini che organizza i cammini e cura i percorsi.

Ancora un appuntamento con “Le ragioni della Speranza” guidate da don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano e instancabile operatore di pace. Per commentare il Vangelo di questa domenica, in occasione della festa di San Pio da Pietrelcina, don Maurizio si recherà a San Giovanni Rotondo nei luoghi dove il santo visse, operò e morì 55 anni fa. Era il 23 settembre del 1968. A fare da filo conduttore ricorrerà la parola “consolazione”, che padre Pio portava con sé nel confessionale, ma che vedeva anche come necessaria missione dei mezzi di comunicazione e della “Casa Sollievo della sofferenza”. Don Patriciello incontrerà il giornalista Stefano Campanella e il medico della rianimazione Raffaele Russo con cui concluderà il commento al Vangelo.

In occasione della 109esima Giornata mondiale del migrante e del rifugiato, “A Sua Immagine”, domani, dalle 10.30, dedica la puntata a questa ricorrenza che la Chiesa cattolica celebra in tutto il mondo fin dal 1914 e che arriva a ridosso del viaggio di Papa Francesco a Marsiglia, dove si è recato proprio per affrontare questo tema. Ne parlerà Lorena Bianchetti in studio con mons. Giuseppe Baturi, arcivescovo di Cagliari e segretario generale della Conferenza episcopale italiana, padre Camillo Ripamonti, presidente del Centro Astalli, e con l’inviato a Lampedusa Paolo Balduzzi interverrà il direttore delle operazioni di emergenza e soccorsi della Croce rossa italiana, Ignazio Schintu. Come ogni domenica alle 10.55, la linea passerà alla messa, sempre in diretta su Raiuno: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dalla cattedrale di Piacenza. Alle 12, come ogni domenica, l’Angelus recitato da Papa Francesco da piazza San Pietro.