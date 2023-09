Giorgio Napolitano: Azione Cattolica, “esempio di imparzialità, equilibrio e correttezza. Interprete di una laicità dello Stato sanamente intesa”

“Insieme al cordoglio e alla vicinanza ai suoi familiari, la Presidenza nazionale dell’Ac, certa dell’unanime sentimento di tutta l’associazione, esprime profonda gratitudine per l’uomo che da Capo dello Stato ha saputo interpretare nel modo più alto il ruolo di supremo garante della Costituzione, eccellendo in imparzialità, equilibrio e correttezza, custodendo e promuovendo nel corso degli anni quel complesso di libertà individuali e di valori condivisi su cui si fonda l’unità, la pace, la vitalità sociale, economia e culturale della nostra Italia. Da Presidente di tutti gli italiani, non è mai mancata la sua attenzione nei confronti dei credenti, della cultura e della tradizione cattolica, nel rispetto di una laicità dello Stato sanamente intesa”. Così la Presidenza nazionale dell’Azione Cattolica ha ricordato in una nota il presidente emerito della Repubblica italiana, Giorgio Napolitano, morto ieri a 98 anni.

“Negli anni del suo doppio mandato, il primo nella storia repubblicana, dal maggio 2006 al gennaio 2015, sono state molte le occasioni in cui il presidente Giorgio Napolitano ha voluto incontrare ed esprimere la sua vicinanza all’Azione Cattolica”, viene rammentato. “Lo ringraziamo anche di questa cordiale attenzione – prosegue la nota – e per aver ogni volta sottolineato l’apprezzamento per la testimonianza piena e tangibile dell’amore per il nostro Paese espressa dalle migliaia di donne e uomini di Ac di tutte le età, che lungo tutta la giovane storia della nostra Nazione, si sono spesi e continuano a spendersi a servizio della democrazia e della Repubblica, impegnati nelle sue istituzioni amministrative di ogni ordine e grado e nelle molteplici realtà di volontariato civile e sociale del Paese”. “Segno questo – viene evidenziato – dell’alto riconoscimento della presenza viva e dell’attivo radicamento dell’Azione Cattolica in ogni piccola o grande comunità locale della nostra Italia, accanto alle persone che vivono le difficoltà e le speranze del nostro Paese”. Per la Presidenza dell’Ac si tratta di “una sintonia piena, quella con il presidente Giorgio Napolitano, caratterizzata dall’impegno in difesa delle istituzioni democratiche e repubblicane. Convinti, nel suo alto esempio, che essere cittadini italiani non è un dato tracciato una volta per tutte, né la somma di approssimazioni successive nel tempo, ma una rinnovata meta da raggiungere continuamente”.